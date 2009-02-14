Competencia investiga a emisoras de taxis de Córdoba y Sevilla por las 'listas negras' denunciadas por FACUA y hoteles
Los ayuntamientos de ambas capitales hicieron caso omiso a las denuncias de FACUA. La Agencia Andaluza de la Competencia abrió una investigación de oficio.
FACUA.org
Andalucía-14/02/2009
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Federación de Consumidores en Acción de Andalucía-FACUA muestra su satisfacción ante la investigación abierta por la Agencia Andaluza de la Competencia a emisoras de taxis de Córdoba y Sevilla por sus listas negras de clientes y hoteles a los qu