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Competencia investiga a emisoras de taxis de Córdoba y Sevilla por las 'listas negras' denunciadas por FACUA y hoteles

Los ayuntamientos de ambas capitales hicieron caso omiso a las denuncias de FACUA. La Agencia Andaluza de la Competencia abrió una investigación de oficio.

FACUA.org
Andalucía-14/02/2009
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La Federación de Consumidores en Acción de Andalucía-FACUA muestra su satisfacción ante la investigación abierta por la Agencia Andaluza de la Competencia a emisoras de taxis de Córdoba y Sevilla por sus listas negras de clientes y hoteles a los qu

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