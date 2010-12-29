Competencia investiga a la Junta de Andalucía por un posible pacto de precios en el mercado de la uva y el mosto de Jerez
Se amplía así la investigación iniciada por la CNC el pasado mes de febrero.
FACUA.org
Andalucía-29/12/2010
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La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) investiga a la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía por participar en un posible acuerdo de fijación de precios en el mercado de la uva y el mosto de Jerez, según informa la entidad en un comunic