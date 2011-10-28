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Competencia investiga a varias empresas de alquiler de coches por fijar precios

El organismo ha llevado a cabo inspecciones simultáneas en las sedes de varias empresas del alquiler de vehículos sin conductor por posibles prácticas anticompetitivas de reparto de mercado y fijación de precios.

FACUA.org
España-28/10/2011
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La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha llevado a cabo inspecciones simultáneas en las sedes de varias empresas del alquiler de vehículos sin conductor por posibles prácticas anticompetitivas de reparto de mercado y fijación de precios, según info

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