Competencia investiga los "movimientos inusuales" en los precios mayoristas de la electricidad
En concreto, analiza las oscilaciones delas tarifas registradas en general y específicamente entre el 2 y el 9 de diciembre.
FACUA.org
España-19/12/2013
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
El Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha pedido a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que realice un informe acerca de las subidas de precios detectadas en los últimos días en el mercado mayorista de la electricidad, conocido como p