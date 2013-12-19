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Competencia investiga los "movimientos inusuales" en los precios mayoristas de la electricidad

En concreto, analiza las oscilaciones delas tarifas registradas en general y específicamente entre el 2 y el 9 de diciembre.

FACUA.org
España-19/12/2013
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El Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha pedido a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que realice un informe acerca de las subidas de precios detectadas en los últimos días en el mercado mayorista de la electricidad, conocido como p

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