Competencia investiga posibles pactos de precios y reparto de mercado en el sector de la construcción
Las prácticas consistirían en acuerdos de fijación de precios y de condiciones comerciales y de servicio, y el reparto de mercado en el territorio nacional, especialmente en la Comunidad de Cantabria.
FACUA.org
España-08/04/2011
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La Comisión Nacional de Competencia (CNC) ha abierto una investigación en el sector de la construcción, especialmente en el de la Comunidad de Cantabria, al detectar posibles prácticas contrarias al libre mercado, como fijación de precios, según inform&oa