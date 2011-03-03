Competencia investiga posibles prácticas anticompetitivas en el sector del vino de la DO Valdepeñas
Consistentes en conductas de fijación del precio de la uva o de otras condiciones comerciales.
FACUA.org
España-03/03/2011
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La Dirección de Investigación de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha realizado inspecciones en diversas empresas y asociaciones del marco de la Denominación de Origen Valdepeñas, bajo la sospecha de posibles prácticas anticompetitivas consiste