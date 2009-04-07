Competencia investiga un acuerdo de reparto de mercado y fijación de precios en el sector del vino fino de Jerez
Si se demostrara la existencia conductas restrictivas, éstas constituirían una infracción muy grave que podría suponer una multa de hasta el 10% del volumen de negocios.
FACUA.org
España-07/04/2009
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La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha ampliado la investigación que desarrolla sobre un posible acuerdo de reparto de mercado y fijación de precios en el sector del vino fino de Jerez a tres nuevas empresas, Bodegas Caydsa, Bodegas J. Ferris y Bodegas Pedro Romero,