Competencia multa a Abertis con 13,7 millones por abuso de posición de dominio en la TDT
La práctica realizada, que técnicamente se denomina estrechamiento de márgenes, es considerada abusiva en el derecho de la competencia comunitaria y nacional.
FACUA.org
España-10/02/2012
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La Comisión Nacional de Competencia (CNC) ha impuesto una multa de 13,755 millones de euros a Abertis Telecom por abuso de posición de dominio en el mercado de los servicios de transporte distribución de la señal de televisión terrestre digital (TDT).
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