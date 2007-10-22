Más noticias24 millones de euros

Competencia multa a BBK, Kutxa, Caja Vital y CAN por actuar como un cártel

Las cajas podrán presentar un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses.

FACUA.org
España-22/10/2007
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El Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha impuesto sanciones por un valor total de 24 millones de euros a las tres cajas de ahorros vascas (BBK, Kutxa, Caja Vital) y a Caja de Ahorros de Navarra (CAN) por mantener durante quince años un pacto de no competencia y

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