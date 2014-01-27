Competencia multa a Correos con 8,17 millones de euros por abuso de posición de dominio
La sociedad estatal ha aplicado a sus "grandes clientes" descuentos mayores de los que ofrece a los operadores alternativos que utilizan la red del servicio postal universal, a pesar de que contratan servicios similares, impidiéndoles competir.
FACUA.org
España-27/01/2014
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La Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) ha impuesto una multa de 8,17 millones de euros a la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos (Correos), por un abuso de posición de dominio. La sociedad estatal ha aplicado a sus «grandes clientes» descuentos mayore