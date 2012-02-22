Competencia multa a Endesa con 23,1 millones por abuso de posición de dominio
Por aprovechar su posición para distorsionar la competencia en el mercado conexo de las instalaciones no reservadas y cobrar a los clientes por la ejecución de los trabajos de entronque y conexión de la instalación.
FACUA.org
España-22/02/2012
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Comisión Nacional de Competencia (CNC) ha impuesto multas a Endesa por valor de 23,1 millones de euros por abusar de su posición de dominio en el negocio de la distribución de electricidad.
En concreto, el consejo de la CNC ha impuesto a Endesa Distribución E