Competencia multa a Gas Natural con 3,27 millones por obstaculizar la competencia
La gasista se negaba a tramitar las solicitudes de cambio de suministrador realizadas a través de grabaciones sonoras.
FACUA.org
Andalucía-04/08/2011
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La Comisión Nacional del Competencia (CNC) ha sancionado a Gas Natural con una multa de 3,27 millones de euros por obstaculizar la competencia en la comercialización de gas natural para consumidores finales, informó el organismo.
Con fecha 2 de diciembre de 2009 la Dir