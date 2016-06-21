Competencia multa a la eléctrica Olten Llum con 150.000 euros por no prestar las garantías exigidas
La ley impone a las empresas comercializadoras la obligación de cumplir con los requisitos que estipula Red Eléctrica de España.
FACUA.org
España-21/06/2016
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto una multa de 150.000 euros a la empresa Olten Llum SL por incumplir con la obligación que tienen las empresas eléctricas de prestar una serie de garantías exigidas por el operador del sistema (