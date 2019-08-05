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Competencia multa a RTVE con 50.000 euros por sobrepasar el tiempo permitido para las autopromociones

La CNMC considera que el ente público vulneró el artículo 13.2 de la Ley General de Comunicación Audiovisual (LGCA) en los canales La 1, La 2, Teledeporte, Canal 24 horas y Clan TV entre noviembre y febrero.

FACUA.org
España-05/08/2019
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La CNMC ha sancionado a Radio Televisión Española (RTVE) con 50.392,20 euros por la vulneración del artículo 13.2 de la Ley General de la Comunicación Audiovisual (LGCA) al superar el límite de tiempo de emisión dedicado a autopromociones.

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