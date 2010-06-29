Competencia multa al Colegio Notarial de Andalucía con 91.675 euros por pactar honorarios entre cuatro municipios
Del mismo dependían los notarios de Málaga, Granada, Antequera y Santa Fe.
FACUA.org
Andalucía-29/06/2010
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El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía ha sancionado con 91.675 euros al Colegio Notarial de Andalucía por acordar un sistema de compensación de honorarios entre los notarios de Málaga, Granada, Antequera (Málaga) y Santa Fe (Granada).
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