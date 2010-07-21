Competencia multa con 103.000 euros a la emisora de taxis de Córdoba por las 'listas negras' denunciadas por FACUA
La sanción contra los responsables de Radio Taxi Córdoba se suma a las aplicadas contra las tres emisoras de Sevilla.
FACUA.org
Córdoba-21/07/2010
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La Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía ha sancionado con 103.488 euros a la emisora de taxis de Córdoba por las listas negras de usuarios denunciadas por FACUA, más otros 12.000 euros por impedir a los taxistas que hiciesen publicidad de sus servicios.