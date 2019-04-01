Competencia multa con 118 millones de euros a 15 empresas por repartirse obras del tren en Asturias
La CNMC considera probado que formaron un triple cartel con el que durante catorce años se repartieron unos doscientos proyectos ferroviarios por un importe total de 1.055 millones de euros.
Europa Press
Asturias-01/04/2019
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) pedirá a la Administración que no contrate obra pública con quince empresas a las que ha multado con 118 millones de euros por formar un triple cártel con el que durante catorce años se repartie