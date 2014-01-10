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Competencia multa con 3,1 millones de euros a Aena y a once compañías de alquiler de coches

La sanción se establece por posibles conductas anticompetitivas consistentes en el intercambio de información comercialmente sensible entre las empresas de alquiler de coches sin conductor.

FACUA.org
España-10/01/2014
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha multado con 3,1 millones de euros a Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena), Aena Aeropuertos y a once empresas de alquiler de vehículos por posibles conductas anticompetitivas.

La CN

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