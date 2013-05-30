Competencia multa con 6,4 millones a 22 empresas de fontanería y saneamiento por formar un cártel
Operativo entre 2008 y 2011 acordaba variables que afectaban al precio final que pagaban los clientes por estos productos.
FACUA.org
España-30/05/2013
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El consejo de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha impuesto multas por más de 6,4 millones de euros a veintidos empresas distribuidoras de materiales de saneamiento y fontanería por haber formado un cártel, operativo entre 2008 y 2011, para acordar variab