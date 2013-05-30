Más noticias

Competencia multa con 6,4 millones a 22 empresas de fontanería y saneamiento por formar un cártel

Operativo entre 2008 y 2011 acordaba variables que afectaban al precio final que pagaban los clientes por estos productos.

FACUA.org
España-30/05/2013
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

El consejo de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha impuesto multas por más de 6,4 millones de euros a veintidos empresas distribuidoras de materiales de saneamiento y fontanería por haber formado un cártel, operativo entre 2008 y 2011, para acordar variab

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos