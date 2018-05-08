Competencia multa con 7 millones de euros a 5 empresas por repartirse contratos de publicidad estatal
Se trata de las compañías Carat España SAU, Inteligencia y Media SA, Media By Design Spain SA, Media Sapiens Spain SL y Persuade Comunicación.
Europa Press
España-08/05/2018
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| Imagen: Europa Press.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sancionado este lunes con 7,23 millones de euros a Carat España SAU, Inteligencia y Media SA, Media By Design Spain SA, Media Sapiens Spain SL y Persuade Comunicación, y a tres de sus directivos o representantes