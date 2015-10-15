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Competencia multa con cinco millones de euros a Telefónica por perjudicar a sus rivales

La CNMC sanciona a la compañía por incumplir las condiciones de alquiler de sus líneas a BT, Vodafone y Jazztel.

FACUA.org
España-15/10/2015
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto una multa de cinco millones de euros a Telefónica al considerar probado que, entre octubre de 2010 y febrero de 2015, la empresa incumplió de modo continuado las sucesivas resoluciones de revisión

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