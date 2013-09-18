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Competencia multa con más de 8 millones a fabricantes de espuma elastomérica

Acordaron aumentar los precios de venta y repartirse el mercado durante al menos once años de estos productos empleados como aislamiento de equipos en los edificios y de instalaciones industriales.

FACUA.org
España-18/09/2013
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La Comisión Nacional de Competencia (CNC) ha impuesto multas por valor de más de 8,8 millones de euros a los dos principales fabricantes de espuma elastomérica -Armacell Ibérica y L’Isolante K-Flex España- en España por sus acuerdos para aumentar lo

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