Competencia registra varias empresas de aislantes de espuma ante un posible cártel
Ante la "sospecha" de la existencia de un posible acuerdo de reparto de mercado y fijación de precios.
FACUA.org
España-27/01/2012
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La Comisión Nacional de Competencia (CNC) ha inspeccionado varias empresas fabricantes de aislantes de espuma a las que ha abierto una investigación ante la «sospecha» de la existencia de un posible acuerdo de reparto de mercado y fijación de precios.
La inves