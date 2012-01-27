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Competencia registra varias empresas de aislantes de espuma ante un posible cártel

Ante la "sospecha" de la existencia de un posible acuerdo de reparto de mercado y fijación de precios.

FACUA.org
España-27/01/2012
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La Comisión Nacional de Competencia (CNC) ha inspeccionado varias empresas fabricantes de aislantes de espuma a las que ha abierto una investigación ante la «sospecha» de la existencia de un posible acuerdo de reparto de mercado y fijación de precios.

La inves

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