Competencia sanciona con 222.600 euros a la Corporación RTVE por emitir publicidad no permitida
Los canales de la coporación emitieron tres campañas publicitarias ('Reloj Clan Watch', 'Zowi, el robot de Clan' y 'Tableta Clan Motion Pro') incumpliendo la prohibición de emitir comunicaciones comerciales.
FACUA.org
España-12/04/2017
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