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Competencia sanciona con 222.600 euros a la Corporación RTVE por emitir publicidad no permitida

Los canales de la coporación emitieron tres campañas publicitarias ('Reloj Clan Watch', 'Zowi, el robot de Clan' y 'Tableta Clan Motion Pro') incumpliendo la prohibición de emitir comunicaciones comerciales.

FACUA.org
España-12/04/2017
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La Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC) ha sancionado con 222.600 euros a la Corporación de Radio y Televisión Española (CRTVE), responsable editorial de los canales de televisión LA 1, La2, 24H, Clan y Teledeporte, por haber emitido tres campa&

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