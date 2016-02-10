Competencia vasca multa con 18 millones a ocho adjudicatarias de comedores por reparto del mercado
Las ocho empresas sancionadas eran las únicas que habían superado la primera fase de la contratación y, por tanto, las únicas que podían competir por los lotes.
Europa Press
Euskadi-10/02/2016
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La Autoridad Vasca de la Competencia (AVC) ha impuesto una multa de dieciocho millones de euros a ocho empresas adjudicatarias del servicio de comedores en los colegios públicos de Euskadi por «reparto del mercado» durante, «al menos, diez ejercicios», lo que ha provocado