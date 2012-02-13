Compromís recoge las propuestas de FACUA para bajar el precio de la ITV en la Comunidad Valenciana
La coalición ha presentado una proposición no de ley en las Cortes para pedir una bajada de precios y la gratuidad de las segundas inspecciones.
FACUA.org
Comunitat Valenciana-13/02/2012
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FACUA Comunidad Valenciana se muestra satisfecha con la proposición no de ley presentada por Compromís para exigir la bajada del precio de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) y la gratuidad de las segundas inspecciones.
La coalición se ha basa