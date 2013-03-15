Compromiso Social para el Progreso de Andalucía llama a la reivindicación en el 15 de marzo
Las organizaciones sociales andaluzas reclaman a las administraciones que ejerzan más control y regulación del mercado para proteger al consumidor.
FACUA.org
Andalucía-15/03/2013
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La plataforma de organizaciones ciudadanas Compromiso Social para el Progreso de Andalucía llama, en el contexto actual de crisis que atraviesan cientos de miles de familias andaluzas, a la reivindicación de los derechos que como usuarios y consumidores debemos tener garantizados