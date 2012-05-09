Con la nueva inyección pública para evitar nacionalizar la matriz de Bankia, el respaldo del Estado superaría los 40.000 millones
FACUA advierte que no puede cederse eternamente al chantaje de que se trata de una entidad sistémica, máxime teniendo en cuenta sus decenas de miles de millones de activos problemáticos vinculados al ladrillo.
FACUA.org
España-09/05/2012
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