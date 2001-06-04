Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, FACUA anima a los consumidores a comprar productos de la agricultura y ganadería ecológicas
La Federación denuncia la actitud del Gobierno central, que fomenta la confusión entre los consumidores al permitir el uso del vocablo bio para la denominación de productos no ecológicos.
FACUA.org
España-04/06/2001
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Con motivo de la celebración, mañana martes 5 de junio, del Día Mundial del Medio Ambiente, la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) anima a los consumidores a comprar productos agroalimentarios ecológicos y a seguir h