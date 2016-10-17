Condena a la sanidad gallega por arriesgar la vida de una paciente a la que derivó a abortar a Madrid
El juez califica la actitud de los médicos de "lentitud, falta de reflejos, ignorancia, inoperancia, ineficacia temeraria y falta de sensibilidad" por la falta de respuesta ante los problemas del embarazo.
FACUA.org
Galicia-17/10/2016
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Un juzgado de primera instancia ha condenado al Servicio Gallego de Salud a indemnizar a una paciente y su marido con 270.000 euros, por arriesgar su vida al dilatar su embarazo hasta la semana 32 y al obligarla a recorrer 500 kilómetros en su propio coche para abortar en una clíni