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Condena al SAS por la muerte de un paciente en verano en el Hospital Macarena

El juez de Primera Instancia número 2 de Sevilla estima parcialmente la demanda interpuesta por el hijo del fallecido.

Europa Press
Andalucía-30/07/2015
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Un juez de Sevilla ha condenado al Servicio Andaluz de Salud (SAS), a través de su compañía aseguradora, a indemnizar a la familia de un hombre de 78 años de edad, identificado como L.G.M., que falleció en julio de 2008 en el Hospital Virg

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