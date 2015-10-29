Condena del Supremo de dos años y medio de cárcel por liberar toneladas de gases con efecto invernadero
Los dos empresarios condenados trituraban neveras, algunas procedentes de los puntos limpios de Madrid, sin autorización administrativa.
Europa Press
España-29/10/2015
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El Tribunal Supremo ha condenado a dos años y medio de cárcel a Antonio Nieto Jaime y su hijo Antonio Nieto Medina, dos empresarios que trituraron de forma ilegal y sin autorización administrativa 2.236 frigoríficos y liberaron a la atmósfera casi