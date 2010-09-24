Condenada una constructora a pagar más de 167.000 euros a veintisiete socios de FACUA Castilla y León
Tras firmar la reserva de las viviendas, la empresa desistió de realizar el proyecto y no acometió la obra.
FACUA.org
Castilla y León-24/09/2010
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El Juzgado de Primera Instancia número 4 de Valladolid ha condenado a la empresa Larcovi SAL a pagar más de 167.000 euros a veintisiete socios de la Asociación de Consumidores en Acción de Castilla y León-FACUA, en concepto de las cantidades entregadas como arra