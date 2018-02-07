Condenada una empresa agrícola de Huelva por explotar sin autorización una variedad de arándanos
Deberá arrancar 1.475 plantas y pagar 4.128 euros por reproducir y multiplicar la variedad Snowchaserm, cuya propiedad intelectual pertenece a la Universidad de Florida.
FACUA.org / Europa Press
Huelva-07/02/2018
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
El Juzgado de Instrucción 2 de Ayamonte ha condenado a una entidad productora de arándanos de la provincia de Huelva a arrancar 1.475 plantas y a pagar 4.128 euros por explotar sin autorización, reproducir y multiplicar la variedad Snowchaserm, cuya propiedad intelectual pert