Más noticias

Condenada una empresa agrícola de Huelva por explotar sin autorización una variedad de arándanos

Deberá arrancar 1.475 plantas y pagar 4.128 euros por reproducir y multiplicar la variedad Snowchaserm, cuya propiedad intelectual pertenece a la Universidad de Florida.

FACUA.org / Europa Press
Huelva-07/02/2018
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

El Juzgado de Instrucción 2 de Ayamonte ha condenado a una entidad productora de arándanos de la provincia de Huelva a arrancar 1.475 plantas y a pagar 4.128 euros por explotar sin autorización, reproducir y multiplicar la variedad Snowchaserm, cuya propiedad intelectual pert

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos