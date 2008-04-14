Condenadas tres firmas a indemnizar a Pickman La Cartuja de Sevilla por competencia desleal e infracción de marcas
Se trata de las empresas Cartuxa de Porcelana SL, La Cartuja Suministros de Hostelería SL y La Cartuja de Sevilla SA.
FACUA.org
Sevilla-14/04/2008
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Cartuxa de Porcelana SL, La Cartuja Suministros de Hostelería SL y La Cartuja de Sevilla SA han sido condenadas a retirar sus marcas del mercado y a indemnizar a Pickman La Cartuja de Sevilla SA por «competencia desleal e infracción de marcas», según indicó la f