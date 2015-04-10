Condenado a cárcel un osteópata que trataba problemas cervicales sin ser fisioterapeuta
El juez señala que la víctima sufrió quemaduras de primer y segundo grado en la espalda y añade que el acusado efectuaba funciones sanitarias sin contar con el correspondiente título universitario.
Europa Press
España-10/04/2015
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El Juzgado de lo Penal número 11 de Sevilla ha condenado a tres meses de cárcel a un osteópata por un delito de lesiones imprudentes al considerarse probado que efectuaba las funciones sanitarias propias del fisioterapeuta sin contar para ello con el correspondiente tí