Condenado por un delito de odio a 18 meses de prisión por subir a una red social un video antisemita
El acusado, vecino de Ribaforada, colgó en Facebook un vídeo titulado 'Asesina a todos los judíos'.
FACUA.org
España-20/10/2016
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La titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Pamplona ha condenado a un año y seis meses de prisión y 1.920 euros de multa por un delito de odio a un vecino de Ribadofra de nacionalidad marroquí que subió a su cuenta de Facebook un vídeo de alto con