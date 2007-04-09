Condenan a Iberia a pagar 2.700 euros a tres pasajeros por hacer una escala no prevista que les hizo perder un vuelo a Buenos Aires
El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Bilbao destaca en su sentencia la temeridad de la compañía al litigar con los usuarios.
FACUA.org
España-09/04/2007
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Un juzgado de Bilbao ha condenado a la aerolínea Iberia a pagar 2.700 euros a tres pasajeros -900 a cada uno- por una escala no prevista que les hizo perder un vuelo a Buenos Aires. Salieron trece horas más tarde y con tres horas de retraso.
La sentencia contra la aerol&iacu