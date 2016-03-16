Condenan a la aseguradora del SAS por la muerte de una paciente en lista de espera
Deberá pagar una indemnización de 147.185 euros a la familia de una paciente de 69 años que murió mientras esperaba para ser operada tras infectarse la prótesis que llevaba tras una caída.
Europa Press
Andalucía-16/03/2016
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El Juzgado de Primera Instancia número 20 de Sevilla ha condenado a la aseguradora del Servicio Andaluz de Salud (SAS) a pagar una indemnización de 147.185 euros a la familia de una paciente de 69 años de edad que murió mientras se encontraba en lista de espera p