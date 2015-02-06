Condenan a Mapfre a pagar 340.000 euros a los familiares de un fallecido en el accidente aéreo de Spanair
La sentencia supone indemnizar con más del doble de lo que la aseguradora ofrecía.
FACUA.org
España-06/02/2015
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La compañía aseguradora Mapfre ha sido condenada a indemnizar a los familiares de un fallecido en el accidente aéreo de Spanair de agosto de 2008 en el aeropuerto de Barajas con 168.990 euros, más una cantidad muy similar en intereses, según informa la age