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Condenan a una pareja en Málaga por falsificar contratos de telefonía para obtener móviles y revenderlos

En total fueron 72 contratos fraudulentos entre 2010 y 2011 y la estafa ascendió a más de 26.000 euros.

Europa Press
España-18/06/2015
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La Audiencia de Málaga ha condenado a una pareja por falsificar contratos de telefonía móvil, que hacían a nombre de terceras personas que desconocían la operación, con el fin de obtener terminales de alta gama que posteriormente vendían en el merc

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