Condenan al Servicio Gallego de Salud por deficiencias en la información de consentimiento de una paciente que falleció
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia le obliga a indemnizar a la familia con 30.000 euros.
FACUA.org
Galicia-19/04/2018
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El Servicio Gallego de Salud (Sergas) tendrá que indemnizar a la familia de una paciente que falleció en 2012 en el Hospital Arquitecto Marcide de Ferrol. Así lo ha establecido la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que impone una cantidad de 30.000 euros.<