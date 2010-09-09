Conepa solicita a la UE que defina la situación de las motocicletas tras la entrada en vigor del nuevo Reglamento
La nueva normativa europea, que fomenta la competencia entre los talleres autorizados de marca y los talleres independientes, no define si incluye dentro de su ámbito de aplicación a esta categoría de vehículos.
FACUA.org
España-09/09/2010
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La situación de los usuarios de motocicletas y ciclomotores se encuentra indefinida, tras la implantación del nuevo Reglamento 461/2010, conocido como «Reglamento para la Posventa«, aplicable desde el pasado 1 de junio, relativo a ciertas prácticas concertadas en el se