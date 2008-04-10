Confirmada la multa de 12,6 millones a Deutsche Telekom por abuso de posición dominante en la banda ancha
El Tribunal de Primera Instancia de la UE ratifica que el operador alemán cobraba a sus rivales precios excesivos por el alquiler de su infraestructura.
FACUA.org
Europa-10/04/2008
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El Tribunal de Primera Instancia de la Unión Europea (TUE) confirmó hoy la multa de 12,6 millones de euros impuesta en 2003 por la Comisión a Deutsche Telekom por abuso de posición dominante en el mercado de la banda ancha entre los años 1998 y 2002.
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