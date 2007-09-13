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Confirmado un nuevo foco de 'lengua azul' en una explotación de ganado ovino en Córdoba

Se investigarán las explotaciones en un radio de veinte kilómetros alrededor de la finca afectada.

FACUA.org
España-13/09/2007
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El Laboratorio Central de Veterinaria de Algete (Madrid) confirmó a la Consejería de Agricultura y Pesca los resultados analíticos que corroboran la existencia de un quinto foco de fiebre catarral ovina o enfermedad de la lengua azul del serotipo 1 en una explotaci&oa

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