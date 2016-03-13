Confirman definitivamente que el accidente de Germanwings fue provocado por Andreas Lubitz
Expertos de la aviación civil francesa han presentado su informe a raiz del accidente que le costó la vida a 150 personas al sur de los Alpes franceses.
FACUA.org
Europa-13/03/2016
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Los expertos de la aviación civil francesa han recomendado este domingo reforzar el control médico de los pilotos, tras el informe realizado tras la catástrofe de Germanwings que provocó 150 muertos en marzo de 2015 al sur de los Alpes franceses.
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