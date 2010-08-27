Más noticias

Confirman la multa de 300.000 euros para una sociedad ginecológica de Sevilla que tiró a la basura 158 historias médicas

Los documentos recogían datos de pacientes que habían sido atendidos entre el 22 de julio y el 2 de septiembre de 2003 en las urgencias de la Clínica Sagrado Corazón

FACUA.org
España-27/08/2010
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

El Tribunal Supremo ha confirmado la multa de 300.506,05 euros que la Agencia Española de Protección de Datos impuso en marzo de 2005 a la Sociedad Ginecológica Dr. Chacón por tirar a la basura 158 historias médicas de pacientes que eran atendidas en las urgenci

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos