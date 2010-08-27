Confirman la multa de 300.000 euros para una sociedad ginecológica de Sevilla que tiró a la basura 158 historias médicas
Los documentos recogían datos de pacientes que habían sido atendidos entre el 22 de julio y el 2 de septiembre de 2003 en las urgencias de la Clínica Sagrado Corazón
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España-27/08/2010
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El Tribunal Supremo ha confirmado la multa de 300.506,05 euros que la Agencia Española de Protección de Datos impuso en marzo de 2005 a la Sociedad Ginecológica Dr. Chacón por tirar a la basura 158 historias médicas de pacientes que eran atendidas en las urgenci