Confiscarán activos de Boliden por 141 millones por la rotura de balsa de Aznalcollar
La multinacional sueca anuncia que recurrirá la decisión, adoptada por un juzgado de lo Mercantil de Sevilla.
FACUA.org
Andalucía-21/06/2007
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Un juzgado de lo Mercantil de Sevilla, en relación con los procedimientos de bancarrota relacionados con Apirsa, la filial española de Boliden, ha admitido un requerimiento judicial preliminar contra Boliden y Boliden Mineral para la confiscación de activos por valor de 141