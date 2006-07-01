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Constituido el nuevo Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía

Tras ocho años al frente, Francisco Sánchez Legrán deja la presidencia. El secretario general de FACUA Andalucía asume la vicepresidencia primera.

FACUA.org
Andalucía-01/07/2006
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El 30 de junio se ha constituido el tercer Consejo de los Consumidores y Usuarios (CCU) de Andalucía, máximo órgano de representación y consulta de los consumidores en la Comunidad.

El presidente de la Federación de Consumidores en Acción de Andal

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