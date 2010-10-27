Consumers International considera que el G20 no tiene en cuenta las necesidades reales de los consumidores
Exige a los líderes la creación de un Grupo de Expertos para garatizar a los usuarios unos servicios financieros estables y competitivos.
FACUA.org
Internacional-27/10/2010
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La federación mundial de organizaciones de consumidores Consumers International (CI) ha criticado el comunicado emitido por los ministros de Finanzas del G20 tras la reunión celebrada la pasada semana en Corea del Sur, previa a la cumbre del mes de noviembre. CI estima que no se ha